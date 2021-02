Mr & Mrs Smith : Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge dans une adaptation en série

Mr & Mrs Smith aura droit à une adaptation en série, produite par Amazon ! C’est en effet lors d’une story instagram du compte de Donald Glover que nous apprenons la nouvelle. Ce dernier tente de faire une danse pour Phoebe Waller-Bridge, mais le résultat fait tout sauf l’impressionner. C’est ainsi qu’est révélé que la série sera produite par le studio New Regency et Amazon, pour une sortie l’an prochain

Mr & Mrs Smith est en réalité le titre de 3 œuvres. Le plus connu est le film à succès de Doug Liman (Edge of Tomorrow, Barry Seal) sorti en 2005. Mettant en scène Brad Pitt et Angelina Jolie, on y suivait le quotidien d’un couple de tueurs exerçant pour des agences différentes. Un duo normal et dysfonctionnel en apparence, qui ne savent même pas l’identité réelle de l’autre, jusqu’au jour où une affaire commune les amènera à a confrontation.

Pour le meilleur et pour le pire

Une série d’une saison en 1996 intitulée elle-aussi Mr & Mrs Smith plaçait quand à elle Scott Bakula et Maria Bello en espions chargé de vivre ensemble comme moyen de couverture. Enfin, le titre est apparu pour la 1e fois en 1941 dans la seule comédie d’Alfred Hitchcock, où un couple découvre que leur mariage est frauduleux. Si aucune autre info n’a encore été divulguée sur la teneur de la série, on parie sans trop se forcer que cela lorgnera plutôt du côté « couple d’espions », de part la participation du studio New Regency.

Phoebe Waller-Bridge est connue pour ses séries à succès Fleabag et Killing Eve (et aussi pour son travail de scénariste sur le prochain James Bond). Un humour british savoureux, qu’on imagine délicieusement complémentaire de celui de Donald Glover, ayant lui aussi été récompensé pour sa superbe série Atlanta. De plus, les 2 acteurs ont tous deux joué dans Solo – A Star Wars Story (Lando et son droïde L3-37). On imagine que Mr & Mrs Smith sera disponible pour la St-Valentin 2022 !

Mr & Mrs Smith est prévue sur Amazon Prime en 2022