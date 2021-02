Luca : bande-annonce sur la Riviera italienne pour le prochain Pixar

Alors que le superbe Soul est sorti il y a 2 mois, et que Disney s’apprête à de nouveau conquérir le grand et le petit écran, le prochain long-métrage Pixar nous dévoile sa première bande-annonce. Luca est le premier film de Enrico Casarosa (le court-métrage « La Luna« ), qui s’est inspiré de ses souvenirs d’enfance pour développer le pitch du film. Soit l’histoire de Luca (Jacob Tremblay), 13 ans, vivant une grande histoire d’amitié avec Alberto (Jack Dylan Grazer) lors d’un été sur la Riviera italienne.

Le twist : les deux amis sont en fait des créatures sous-marines, dont la nature est révélée lorsqu’ils sont au contact de l’eau. Se la jouer incognito à déguster des glaces ou des pâtes dans un village de pêcheurs n’est sans doute pas la meilleure idée, mais ce point de départ est aussi rafraîchissant que la patte visuelle du film. En effet, la vibrante palette artistique de Luca est singulière et chatoyante, et pourrait presque renvoyer au feeling des films Laika (Kubo et l’armure magique) via une touche simili-artisanale.

Vu ses premières images estivales qui sentent bon l’huile d’olive, on ne peut qu’attendre le résultat avec enthousiasme. Sorte de mix entre Call Me by Your Name et La Forme de l’Eau, on imagine sans mal que le soin apporté à l’animation tout comme les thématiques de la peur de l’étranger formeront un cocktail plein de charme. De plus, pas de sortie en streaming, Luca est bien attendu dans nos chères salles obscures d’ici 4 mois ! Andiamo donc !

Luca sortira en salles le 23 juin 2021

© Disney/Pixar

