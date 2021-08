Kate : Mary Elizabeth Winstead casse des bouches dans le trailer

Mary Elizabeth Winstead défouraille à tour de bras dans la bande annonce de Kate, le nouveau blockbuster d’action de Netflix.

Après s’être fait empoisonner, la redoutable agent éponyme a moins de 24h pour se venger de ses adversaires et peut-être leur soutirer un remède. Tel est le pitch imaginé par le scénariste Umair Aleem et mis en scène par Cédric Nicolas-Troyan. Le superviseur d’effet visuel français s’essaie une deuxième fois à la réalisation après Le Chasseur et la Reine des glaces. L’actrice qui jouait Huntress dans Bird of Prey passe de nouveau à l’action dans ce thriller bourrin qui sent bon le John Wick au féminin.

Le métrage est par ailleurs produit par David Leitch, co-réalisateur du premier opus de la franchise porté par Keanu Reeves. Avec ses chorégraphies millimétrées, ses gunfights et ses ambiances néons, l’inspiration de Kate est évidente et n’est pas non plus sans rappeler le récent Bloody Milkshake porté par Karen Gillan. Mary Elizabeth Winstead est soutenue au casting par la prestigieuse présence de Woody Harrelson et Miku Martineau, dans le rôle d’Ani, une jeune femme qui accompagnera l’héroïne alors que cette dernière a assassiné un de ses parents. Tous les ingrédients sont réunis pour un film d’action badass des plus réjouissant !

Kate débarquera sur Netflix le 10 septembre prochain.