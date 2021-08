Venom Let There be Carnage nous offre un trailer énervé

Après un premier aperçu pas follement intéressant, voilà que Sony Pictures corrige le tir avec une nouvelle bande-annonde de Venom Let There Be Carnage !

Le précédent trailer prenait en effet grand soin de camoufler le big bad d’une nouvelle itération du buddy movie le plus horripilant du genre super-héroïque au cinéma (notre critique de Venom, premier du nom). Ici, la donne change en nous montrant sous toutes les coutures le génial Woody Harrelson, bien décidé à porter autant de ridicules coupes de cheveux que d’extravagantes chemises hawaïennes au goût douteux. Par contre, on peut se réjouir du look de Carnage, enfin correctement présenté, lequel s’offre une parfaite fidélité aux comics avec des membres démultipliés en forme d’armes blanches et un penchant sauvage pour le meurtre de masse. Même Venom et Tom Hardy hésitent un moment à s’y mesurer, avant que la perspective de pouvoir manger des types random ne pousse le gentil symbiote vers la bagarre tant attendue ! Sinon pas grand-chose de neuf, le ton oscille toujours entre le buddy movie détente où blagues de colocataires et problèmes de couple monopolisent la dynamique du film en dehors des bastons. Mais attendons de voir ce que la caméra de Andy Serkis et l’écriture de Kelly Marcel nous réservent avant de juger trop vite, même si on ne pense pas trop se tromper sur le produit attendu.

Venom Let There Be Carnage sortira le 20 octobre prochain.