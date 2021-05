Venom et le poto Carnage de retour dans un trailer

Vous ne l’attendiez pas ? Vous aviez trouvé le début de cette non-aventure affligeant (notre critique) ? Vous vous demandez désespérément comment un truc à 100 millions de dollars pareil avait pu presque multiplié sa mise par 9 au Box-office mondial ? Et bien laissez moi vous dire que vous vous posez trop de questions. Pendant que vous rassemblez les pièces de votre esprit, voilà que Sony Pictures, en association avec les lutins magiques de chez Marvel, vous montre déjà ce qui vous attend dans Venom 2 ou disons même mieux, Venom : Let There Be Carnage.

Fini les blagues – et c’est bien dommage – quand est-il de cette suite à Venom, qui elle a contrario n’en finit pas avec les blagues dans sa première apparition. Crise sanitaire oblige, c’est bien avant que l’on aurait dû apercevoir le film de Andy Serkis, également réalisateur de Mowgli : La légende de la jungle dont Netflix a racheté les droits – ce sont des choses qui arrivent -, mais que vous connaissez sans doute plus volontier pour ses prestations d’acteur.

Mettant toujours en scène Tom Hardy en pantoufle dans la peau de ce cher Eddie Brock habité par Venom et Woody Harrelson dans le rôle de Carnage, ou plutôt de son hôte. L’attente prend un peu plus fin aujourd’hui avec un premier trailer qui nous rappelle qu’attendre, c’est parfois mieux que voir arriver. M’enfin, vous savez ce qu’on dit, “c’est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous vous abstenez de choisir le chauffeur”.

Venom : Let There Be Carnage est attendu pour le 20 octobre 2021 en France.

