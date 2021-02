By Emeric Bispo

Havoc avec Tom Hardy sera le premier bébé du deal entre Netflix et le réalisateur de The Raid

Nos confrères de Deadline révèlent que Netflix et Gareth Evans ont signé un contrat d’exclusivité pour plusieurs films, dont Havoc sera le premier.

Le long métrage racontera l’histoire d’un détective meurtri, après une affaire de trafic de drogue ayant mal tourné. Il doit se frayer un chemin dans le monde criminel pour sauver le fils d’un politicien ainsi que démanteler tout un réseau de corruption et de conspiration. Tom Hardy sera la tête d’affiche et occupera aussi le rôle de producteur au côté de Gareth Evans, qui assurera l’écriture et la réalisation du film.

Havoc sera le premier fruit d’une nouvelle collaboration exclusive d’un temps indéterminé entre le réalisateur de The Raid et le N rouge. En effet, les deux ont déjà collaboré en 2018 avec Le Bon Apôtre. Cela faisait un certain temps que ce contrat exclusif était dans les cartons mais les concernés attendaient la confirmation de Tom Hardy pour annoncer ce projet séduisant !

En attendant Havoc, vous pouvez retrouver la première collaboration entre Gareth Evans et Netflix avec Le Bon Apôtre sur la plateforme.

