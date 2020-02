Gangs of London : trailer fou pour la série du papa de The Raid

Le trop peu actif Gareth Evans revient nous foutre une claque, avec sa nouvelle série Gangs of London qui se dévoile dans une bande annonce ultra violente.

Le réalisateur gallois qui avait fait sensation avec son dyptique américano-indonésien The Raid, revient après The Apostle sur le petit écran pour tout castagner avec ce show britannique. Dans cette série se passant au sein de la mafia londonienne, Sean Wallace (Joe Cole) cherche à venger son caïd et défunt père et entraîne ainsi une immense guerre de gang. Evans n’en sera pas que le co-showrunner au côté de Mike Flannery mais aussi le réalisateur de 5 épisodes sur 10 ! Et les 5 autres ne sont pas en reste car 3 seront réalisés par le non moins connu Corin Hardy (La Nonne) et 2 par notre petit frenchie Xavier Gens (Hitman, Budapest) ! Une chose est sûre, ça risque de nous en mettre plein la gueule.

Gangs of London sortira en 2020 sur Sky Atlantic au Royaume-Uni et sur Cinemax aux Etats-Unis. Pour le moment aucune date de diffusion n’est prévue en France, faute de distributeur.