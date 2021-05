Kate, Mary Elizabeth Winstead en mode badass

On vous a déjà dit qu’on aime beaucoup la trogne de Mary Elizabeth Winstead ? Non ? Et bien sachez qu’on aime beaucoup la trogne de Mary Elizabeth Winstead. Vous savez aussi de quoi se compose le reste de nos plaisirs simples ? John Wick. Et voilà que nous vivons une époque formidable où tout se rencontre dans Kate, un actionner estampillé Netflix.

Dans Kate, on suit Winstead en tueuse qui se voit empoisonnée ne lui laissant que 24 petites heures pour vivre. De là, vous vous doutez, il s’agit de se venger des responsables de cette mort prématurée et d’au passage faire pan pan boum boum dans un Tokyo nocturne qu’on espère visuellement au niveau. Un synopsis qui fait d’ailleurs beaucoup penser à celui des aventures de Jason Statham dans Hyper Tension (ou Crank dans sa version originale), ce qui laisse envisager de la belle subtilité.

©Netflix

Le film devrait être réalisé par Cedric Nicolas-Troyan (que vous connaissez peut-être pour l’extraordinairement oubliable Le Chasseur et la Reine des Glaces) mais plus encourageant peut-être, il devrait être produit par David Leitch et Kelly McCormick sous le blason de 87North qui ont déjà officié sur John Wick ou encore le très récent Nobody, niveau chorégraphie et lisibilité de l’action ce sont normalement loin d’être des manches.

Côté casting on notera, en plus de Mary Elizabeth Winstead, la présence de Woody Harrelson (qui est partout en ce moment même dans… Venom 2), Michel Huisman, Tadanobu Asano et également MIYAVI que vous connaissez peut-être comme musicien, mais qui de temps en temps se fait un petit plaisir ciné comme dans le nullissime Skull Island en 2017 ou l’hilarant Bleach en live-action de Netflix.

Kate n’a pour l’instant pas encore de date de sortie mais a quelques petites images à nous montrer.

©Netflix

©Netflix

