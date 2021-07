John Wick 4 recrute Marko Zaror et Scott Adkins

Après Donnie Yen et Bill Skarsgard, voilà que Marko Zaror et Scott Adkins seraient les nouveaux copains de Keanu Reeves dans John Wick 4.

Enfin pas totalement, dans la mesure déjà où les acteurs sont dans la phase finale des négociations pour intégrer le prestigieux casting du film, qui prend étrangement la direction d’un Expendables 4, surtout qu’ils étaient tous les deux dans Boyka, occupés à se présenter mutuellement leurs phalanges, le monde est petit. Ensuite, on met la ola sur le statut de « copains de Reeves » puisque Marko Zaror, connu des fans de la série From Dusk Till Dawn où il jouait un guerrier Aztec devenu super balèze en Enfer (ne demandez pas), jouerait donc l’antagoniste principal du quatrième opus mêlant gun-fu et patates dans la tronche. Ça tombe bien puisque le bonhomme est un cascadeur et un artiste martial de renom, tout comme le nouveau venu, Scott Adkins qui jouait déjà l’adversaire principal de Donnie Yen dans Ip Man 4, le monde est définitivement trop petit pour John Wick.

John Wick 4 est actuellement en tournage.