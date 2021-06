John Wick 4 engage Bill Skarsgard et Donnie Yen

Keanu Reeves continue de croiser la crème de la crème des actionners et c’est pourquoi John Wick 4 peut dorénavant compter sur la présence de Donnie Yen et de Bill Skarsgard.

Le premier, connu du grand public pour ses rôles de chorégraphe d’action mais surtout de casseur de bouches dans la franchise Ip Man et celui d’un Jedi aveugle dans Rogue One, rejoint donc la saga wickienne et incarnera un vieux pote de Reeves. Deadline rapportait que les deux bonhommes « partagent la même histoire et de nombreux ennemis en commun ». De quoi nous offrir un duo explosif qu’il nous tarde de découvrir.

Le second couteau qui se greffe au film d’action n’est autre que l’interprète de Pennywise dans le diptyque Ça de Andy Muschietti et on a récemment pu le voir dans Le Diable tout le temps. Une gueule du cinéma contemporain dont on ne connait pas encore le rôle, mais qui pourrait sûrement être l’un des ennemis que partagent Yen et Reeves, mais là on spécule carrément. Enfin, la chanteuse et mannequin Rina Sawayama fera ses premiers pas dans le monde du cinéma en intégrant la joyeuse famille de bourrins.

Pour rappel, John Wick 4 et 5 seront tournés à la suite par nul autre que Chad Stahelski, le papa de la franchise bien décidé à rester derrière la caméra de son bébé, tandis que Shay Hatten et Michael Finch s’occupent d’écrire le scénario de ce quatrième opus décidément bien engagé.

John Wick 4 est prévu pour le 27 mai 2022.

