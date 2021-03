Ghost of Tsushima : un film en préparation par le papa de John Wick

C’est la surprise du jour : Ghost of Tsushima va être adapté au cinéma ! En effet, Deadline nous apprend la nouvelle, en confirmant également que Chad Stahelski (la saga John Wick) se chargera de la réalisation ! Une news pas si surprenante que cela néanmoins, à l’heure où Sony et Playstation émettent la volonté d’adapter leurs licences pour le grand écran (Uncharted) ou bien la TV (The Last of Us).

Pour rappel, Ghost of Tsushima est un jeu Playstation 4 dont nous avions rédigé un test enthousiaste l’été dernier. L’histoire se déroulait sur l’île japonaise de Tsushima en 1274, à l’heure de l’invasion mongole. Nous suivions Jin Sakai, samouraï et neveu de l’Empereur Shimura, dans une quête pour venger la mort de ses frères d’armes et pour ainsi libérer l’île du joug de Khotun Khan. Un long périple qui le verra s’associer à de nouveaux alliés, pour devenir un samouraï légendaire.

Le Dernier Samouraï

Le scénario de Ghost of Tsushima n’a dans les faits rien d’extraordinaires, empruntant à droite à gauche aux films du genre (notamment chez Kurosawa ou bien Hero de Zhang Yimou). Une feuille de route qui proposait néanmoins de très beaux moments contemplatifs, d’humanité (via le passé de nos divers alliés), de combats épiques et même de séquence tragique (on ne spoilera pas la fin !). Profondément influencé par le cinéma, c’est donc une directive plutôt logique de voir le jeu adapté. De quoi proposer un nouveau gros film d’époque à gros budget, avec un casting entièrement asiatique.

Alors que Stahelski s’apprête à tourner John Wick 4 cet été, on ne peut qu’être curieux de voir son style apposé à des chorégraphies de sabres (le retour de Umebayashi à la BO serait la cerise sur le gâteau !). Il faudra néanmoins s’armer de patience, pareil pour une éventuelle suite vidéoludique (le jeu a quand même vendu plus de 6 millions de copie).

Le film Ghost of Tsushima n’a pour le moment aucune date de sortie

(Visited 11 times, 11 visits today)