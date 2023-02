Folie à deux, Resident Evil, Rihanna… notre récap’ de la semaine

Salut à toi, lecteur invétéré ! A la manière de la Saint-Valentin cette semaine, on s’est laissé séduire par pas mal d’annonces culturelles. On a par exemple succombé au charme de Lady Gaga & Joaquin Phoenix, on a dansé avec Mylène Farmer (et Rihanna) ; mais on a aussi un peu joué au nouveau Lara Croft et redécouvert Resident Evil Villlage sous une nouvelle forme… Voici un petit résumé des actualités culturelles de la semaine !

Côté cinéma

Côté séries

Apple TV+ a dévoilé cette semaine la bande-annonce de la série Extrapolations , écrite, réalisée et produite par Scott Z. Burns (Contagion, Une vérité qui dérange, The Report). L’intrigue se déroule dans un futur proche, où les effets du réchauffement climatique sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne. On retrouve un casting assez impressionnant, composé notamment de Tahar Rahim, Meryl Streep, Marion Cotillard, Tobey Maguire, entre autres. Les trois premiers épisodes seront disponibles le vendredi 17 mars, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi, jusqu’au 21 avril 2023.

, écrite, réalisée et produite par Scott Z. Burns (Contagion, Une vérité qui dérange, The Report). L’intrigue se déroule dans un futur proche, où les effets du réchauffement climatique sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne. On retrouve un casting assez impressionnant, composé notamment de Tahar Rahim, Meryl Streep, Marion Cotillard, Tobey Maguire, entre autres. Les trois premiers épisodes seront disponibles le vendredi 17 mars, suivis d’un nouvel épisode chaque vendredi, jusqu’au 21 avril 2023. Netflix a dévoilé la bande annonce de la seconde partie de la saison 4 de You ! Le trailer dévoile Joe Golberg en Angleterre avec une nouvelle identité… Il dévoile également le retour d’un personnage ayant pourtant disparue… Les quatre derniers épisodes de la saison 4 seront disponibles à partir du 9 mars.

Côté jeux vidéos

Le nouveau jeu-vidéo de l’aventurière la plus célèbre du monde est sortie cette semaine, intitulé Tomb Raider Reloaded . Exclusivement réservé aux abonnés Netflix, on y incarne Lara Croft au travers d’un gameplay roguelike. Rappelant ses prédécesseurs Lara Croft et le Gardien de la Lumière et Lara Croft et le Temple d’Osiris, on semble retrouver un mood plutôt arcade, plus éloigné des derniers jeux Tomb Raider, tout en rendant un bel hommage aux personnages et aux musiques légendaires de la saga.

. Exclusivement réservé aux abonnés Netflix, on y incarne Lara Croft au travers d’un gameplay roguelike. Rappelant ses prédécesseurs Lara Croft et le Gardien de la Lumière et Lara Croft et le Temple d’Osiris, on semble retrouver un mood plutôt arcade, plus éloigné des derniers jeux Tomb Raider, tout en rendant un bel hommage aux personnages et aux musiques légendaires de la saga. Capcom nous a habitué aux différentes rééditions et ressorties de ses jeux-vidéos. Alors qu’on a pu découvrir Resident Evil : Village à la première personne, puis le redécouvrir à la troisième, le studio revient cette fois-ci avec une nouvelle mise à jour disponible gratuitement avec une version PS VR2. Le mode sera disponible à partir du 22 février 2023.

Côté musique

Après les deux clip de A tout jamais et Rayon Vert pour son album L’Emprise , Mylène Farmer a sorti celui d’un autre morceau, Rallumer les étoiles, réalisé par Mélanie Laurent. Tandis que les deux précédents morceaux dévoilent un univers visuel futuriste et moderne, l’artiste revient cette fois-ci vers une réalisation plus sobre et nostalgique.

, Mylène Farmer a sorti celui d’un autre morceau, Rallumer les étoiles, réalisé par Mélanie Laurent. Tandis que les deux précédents morceaux dévoilent un univers visuel futuriste et moderne, l’artiste revient cette fois-ci vers une réalisation plus sobre et nostalgique. Le 12 mai prochain, Céline Dion sera de retour. La chanteuse vient d’annoncer via ses réseaux sociaux un nouveau morceau qui sera présent dans Love Again, écrit et réalisé par Jim Strouse. La comédie romantique mettra en scène Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan et Céline Dion elle-même.

Côté littérature

Ayant connu un certain succès sur la plateforme Webtoon, la BD Colossale de Rutile et Diane Truc va connaitre une sortie physique ! Le support physique verra le jour grâce à Editions Jungle, avec un Tome 1 Collector. Il raconte l’histoire de Jade, fille d’une famille aristocratique qui met tout en oeuvre afin qu’elle trouve le galant idéal pour sauver sa famille de la ruine. Seulement voilà, Jade n’a qu’une obsession : la musculation…

Après une première collaboration sur la série The Green Lantern de DC Comics, Grant Morrison et Liam Sharp s’unissent à nouveau pour une série de BD sous le titre de Xanaduum Presents. Le premier numéro s’intitulerait Eden’s End et serait confirmé pour le printemps 2023.

© Éditions Jungle

Côté spectacle