Joker : un ciné-concert de folie en perspective !

Joker, le film aux multiples récompenses de Todd Phillips, s’offre La Seine Musicale le temps d’un ciné-concert exceptionnel ! Un évènement à ne pas manquer, le 11 mars prochain.

C’est donc en présence d’un orchestre symphonique live que vous pourrez bientôt apprécier de revoir sur grand écran le chef-d’œuvre de Todd Phillips. Et ce qui était parti pour être l’une des adaptations en ciné-concert les plus rapides du cinéma, aura finalement mis deux ans à éclore… En effet, initialement prévu en mai 2020 puis reporté à avril 2021 avant d’être à nouveau reconduit suite aux restrictions sanitaires que nous connaissons tous, l’évènement tant attendu arrive enfin en France ! Ce qui est toutefois une bonne nouvelle pour celles et ceux d’entre vous qui étaient passés (deux fois du coup !) à côté de l’info, et pour qui il est donc encore temps d’acheter son billet ! Mais ne tardez quand même pas trop, car cette fois-ci semble être la bonne, et les fans du Joker ne manquent pas !

© 2020 WBEI TM & © DC Comics

Alors, c’est vrai, les ciné-concerts sont très à la mode depuis quelques années et le phénomène tend à perdre un peu de son caractère sacré. Ainsi, après l’adaptation du célèbre dessin animé des années 80 ‘Les Mystérieuses Cités d’Or‘ en janvier dernier au Grand Rex, Gladiator s’installera dans quelques jours au Zénith de Paris avec pas moins de 200 artistes sur scène pour mettre à l’honneur la bande-originale de Hans Zimmer. Suivront Harry Potter et l’ordre du Phénix, Le Grand Bleu, Dirty-Dancing, Naruto ou encore Pixar ! Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts !

Mais lorsqu’on est un film récompensé de l’Oscar ET du Grammy Award de la meilleure musique originale, signée Hildur Guðnadóttir, l’évènement prend une dimension toute particulière. D’autant que, pour une fois, il n’est pas question de dépoussiérer un vieux classique mais bien de célébrer toute la puissance et la profondeur d’un film récent, et devenu culte dès sa sortie.

« Je pense que c’est une façon extraordinaire pour le public de vivre la composition hantée et immersive de la musique crée par Hildur Guðnadóttir tout en étant témoin de la descente vers la folie d’Arthur Fleck, le personnage qu’interprète Joaquin Phoenix. »

Difficile de ne pas partager l’enthousiasme de Todd Phillips, le réalisateur de Joker. En effet, dans une œuvre comme celle-là, à l’intensité émotionnelle si forte, la musique tient une place majeure. Elle accompagne, appuie, exacerbe le voyage intérieur troublant, touchant et parfois dérangeant du personnage tout en paradoxe d’Arthur Fleck, magistralement (c’est peu dire) interprété par Joaquin Phoenix, récompensé pour ce rôle de l’Oscar du meilleur acteur.

Autant vous dire que l’on se réjouit autant que l’on s’impatiente de cette plongée visuelle et sonore immersive vers la folie qui devrait, dans ce format exceptionnel, nous donner une fois de plus (et peut-être même davantage) la chair de poule.

Joker en ciné-concert, le 11 mars 2022 à 20h à La Seine Musicale.