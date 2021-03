Evil Dead Rise : Bruce Campbell fait le plein d’infos !

Bruce Campbell révèle plusieurs informations sur Evil Dead Rise, le nouveau remake de la cultissime saga d’horreur créée par Sam Raimi.

Le célèbre Ash de la franchise original, aujourd’hui producteur sur cette nouvelle itération mise en scène par Lee Cronin, nous révèle que le tournage va débuter cette année en Nouvelle Zélande et donne plus ample information sur le personnage principale :

“Nous allons avoir une héroïne, une femme à charge, et elle essayera et sauvera sa famille (…) La clef principale d’Evil Dead est que ce sont juste des gens normaux qui se battent contre ce qui semble être un mal inarrêtable et c’est de là que vient l’horreur. Ce n’est pas quelqu’un d’expérimenté. Ils ne combattent pas un soldat ou un scientifique. Ils ne combattent pas plus que votre voisin moyen. Ce film sera quelque chose de similaire.” Bruce Campbell

Il révèle par la même occasion que ce nouveau film brisera la tradition de la cabane dans les bois pour un cadre urbain moderne, une nouveauté pour la saga. Ajoutons à cela que le réalisateur confiait vouloir, à l’instar du remake de 2013, une approche plus viscérale et horrifique, contrairement au ton comique qui caractérise la saga (et la série) de Sam Raimi. Autant de liberté qui peut permettre un remake original ou un hors sujet complet.

Evil Dead Rise débutera son tournage cette année.

