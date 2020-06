Evil Dead : Un jeune réalisateur pour un nouveau film

L’acteur/producteur phare de Evil Dead Bruce Campbell annonce la mise en chantier à Empire d’un nouvel opus avec un jeune réalisateur à sa barre.

« Nous venons tout juste de raccrocher au téléphone avec Lee Cronin, qui écrit et réalise le prochain Evil Dead. Ça s’appelle Evil Dead Now. Sam a choisi Lee, il a fait un film cool qui s’appelle The Hole in the Ground. »