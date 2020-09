Calendrier des séries attendues à l’automne 2020 sur les chaînes américaines

Si le coronavirus est encore présent et a, notamment, engendré l’annulation très récente de Stumptown (pour n’en citer qu’une), certaines séries ont repris leur tournage et seront bientôt de retour sur les écrans ! Et voici les premières dates pour le retour des séries des chaînes de network américaines :

Les Simpson , le 27 septembre

, le 27 septembre Bob’s Burgers , le 27 septembre

, le 27 septembre Family Guy , le 27 septembre

, le 27 septembre Supernatural , le 8 octobre

, le 8 octobre Les Goldberg , le 21 octobre

, le 21 octobre The Conners , le 21 octobre

, le 21 octobre Black-ish , le 21 octobre

, le 21 octobre Superstore , le 22 octobre

, le 22 octobre American Housewife , le 28 octobre

, le 28 octobre Good Doctor , le 2 novembre

, le 2 novembre This Is Us , le 10 novembre (pour un épisode de deux heures !)

, le 10 novembre (pour un épisode de deux heures !) Chicago Med , le 11 novembre

, le 11 novembre Chicago Fire , le 11 novembre

, le 11 novembre Chicago P. D. , le 11 novembre

, le 11 novembre Station 19 , le 12 novembre

, le 12 novembre Grey’s Anatomy , le 12 novembre (avec une Meredith qui devra gérer la pandémie)

, le 12 novembre (avec une Meredith qui devra gérer la pandémie) New York Unité Spéciale , le 12 novembre

, le 12 novembre Blacklist , le 13 novembre

, le 13 novembre A Million Little Things, le 19 novembre

Grey’s Anatomy ©ABC

Côté séries inédites, quelques dates ont déjà été annoncées :

Filthy Rich , le 21 septembre

, le 21 septembre Connecting , le 1er octobre

, le 1er octobre neXt , le 6 octobre

, le 6 octobre Big Sky , le 17 novembre

, le 17 novembre For Life, le 18 novembre

Et sinon, on attend toujours les dates de retour (ou d’arrivée pour certaines séries) de Young Sheldon, The Neighborhood, NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS : Nouvelle-Orléans, FBI, FBI : Most Wanted, MacGyver, SEAL Team, S.W.A.T., Magnum, Blue Bloods, The Equalizer, Bob Hearts Abishola, All Rise, Bull, B Positive, Mom, The Unicorn, Evil.