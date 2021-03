Black Widow et Cruella nous font une Mulan

Vous souvenez du film Mulan ? Non pas celui de 1998, pas non plus celui de 2009, un petit effort allez ! Vous savez, celui que Disney a recelé à 30 boulasses – on a vérifier, il s’agit bien de “boulasses” pas de dollars. Voilà, ça vous revient. Et bien on voulait simplement vous dire que Black Widow suivra le même chemin, mais sortira également au cinéma.

Le Spin-Off de la “veuve noire” incarnée par Scarlett Johansson et originellement prévu pour mars 2020 n’en finit pas de se décaler. En effet, c’est maintenant jusqu’au 9 juillet qu’il faudra patienter pour poser ses yeux sur le film Cate Shortland (Lore ou encore Berlin Syndrome) pour le compte de la Marvel Company.

Forcément ce report engendre à sa suite d’autres reports dans le Marvel Cinematic Univers, dont notamment celui “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” maintenant attendu pour le 3 septembre. Si on ne sait pas encore les modalités de sortie de ce dernier, on sait par ailleurs que Cruella réaliser Craig Gillespie (I, Tonya mais aussi le renversant Fright Night) prévu lui pour le 28 mai devrait être logé à la même enseigne que Black Widow. À savoir, une sortie simultanée au cinéma et sur Disney+ pour 30€ en plus du prix de l’abonnement. Le “test” Mulan s’est bien passé, on peut logiquement s’attendre à ce que l’opération devienne fréquente.

Rappelons que Black Widow et Cruella sont respectivement attendus pour le 9 juillet 2021 et le 28 mai 2021 au cinéma et sur Disney+… pour seulement 30€… plus un abonnement donc… m’enfin tant que vous faîtes ça avec votre argent ou de celui de Bezos, ça ne nous regarde pas.

(Visited 19 times, 19 visits today)