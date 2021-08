Tudum : Le premier événement de Netflix !

A l’instar de la Dc Fandom ou de la D23, Netflix lance TUDUM, son premier événement spécial consacré à ses films et séries originaux.

Appelé comme son célèbre jingle sonore, Tudum sera une réunion virtuelle diffusée le 25 septembre prochain à 18h. Pour célébrer la plateforme, le N rouge organise cet événement spéciale avec des annonces inédites et des contenus exclusifs de ses créations originales. Ainsi Netflix réunira de prestigieux noms pour représenter ses séries, films et programmes spéciaux comme nous pouvons le voir dans sa vidéo d’annonce. On retrouvera le casting de Stranger Things, d’Emily in Paris mais aussi des stars comme Henry Cavill (The Witcher), Idris Elba et Regina King (The Harder They Fall), Charlize Theron (la suite de Old Guard), Dwayne Johnson (Red Notice) et notre compatriote Omar Sy (Lupin).



Cet événement de trois heures sera diffusé dans le monde entier sur son twitter, la chaine YouTube de Netflix et sur Twitch. Plus encore, les fans pourront co-streamer et commenter en direct sur ses deux derniers ainsi que sur Facebook. A savoir, en amont de l’événement, Netflix diffusera à 14h des programmes consacrés aux animés ainsi qu’aux contenus coréen et indien sur les chaînes YouTube nationale de la plateforme. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site dédié à l’événement.

L’événement Netflix Tudum est à retrouver sur Youtube, Twitch et Twitter le 25 septembre prochain à partir de 18h.