The Offer : la série sur la production du Parrain s’élance

Parce que la création de chefs d’œuvre continuent de fasciner, voilà qu’une série sur la production de la trilogie du Parrain est actuellement lancée, intitulée The Offer, en homme à la fameuse phrase « Je vais lui faire une offre qu’il ne pourra refuser » !

En effet, proposée par Paramount+, ce making off sériel vient de commencer sa propre production en se basant sur les anecdotes du producteur Albert S. Ruddy, qui sera lui-même incarné à l’écran par Miles Teller, depuis que Armie Hammer n’est plus en odeur de sainteté pour avoir avoué son « goût » pour le cannibalisme, mais on divague. Au casting de The Offer on retrouvera donc Matthew Good dans le rôle de Robert Evans, Dan Fogler sera Francis Ford Coppola, Burn Gorman jouera Charles Bluhdorn, Colin Hanks interprètera Barry Lapidus, Giovanni Ribisi incarnera Joe Colombo, Justin Chambers quant à lui deviendra Marlon Brando tandis que Juno Temple prettera ses traits à Bettye McCartt. Du beau monde pour redonner aux pontes de jadis de Hollywood, le temps d’une mini-série de 10 épisodes écrits et showrunnés par Nikki Toscano et Michael Tolkin dont plusieurs épisodes seront réalisés par Dexter Fletcher. En attendant de vous en dévoiler plus, on vous laisse avec l’annonce en vidéo ci-dessous du début du tournage et si la musique vous donne envie de vous replonger dans les films de Coppola, ils sont disponibles sur Amazon, on dit ça comme ça.

The Offer devrait être diffusée courant 2022.