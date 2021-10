The Deep House, un avenir lumineux pour les films de genre français ?

Bien que le combat continue, il semblerait que The Deep House contribue à sa manière au développement du cinéma de genre français.

2021 marque une année riche en diversité dans le cinéma hexagonal. On retient de nombreuses propositions de cinéma de genre, avec notamment l’excellent Méandre de Mathieu Turi, La nuée de Just Philippot, Teddy de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma, ou encore Le Dernier Voyage de Romain Quirot. On peut également évoquer Comment je suis devenu super-héros de Nino Vella, d’abord programmé pour une sortie en salle, puis récupéré in-extremis par Netflix, mais surtout, The Deep House, du duo de réalisateurs Alexandre Bustillo et Julien Maury.

Grands défenseurs du cinéma de genre Français, les réalisateurs ont une dalle monstre du film d’horreur. Leur combat qui a commencé en 2007 avec À l’intérieur a continué au fil des années, jusqu’à tout récemment avec leur dernier film sortie en salle en 2021 : The Deep House. Malgré un naufrage complet et une filmographie de plus en plus fragile, le film semble avoir réussi à convaincre les spectateurs que le cinéma de genre français a bien sa place dans les salles obscures. En effet, les gens semblent “laisser rentrer les monstres” dans le cinéma hexagonal. D’après JP’s Box-Office, on comptabilise 29 608 entrées en France pour Teddy. 44 193 pour La nuée, 70 110 pour Méandre, 89 152 pour Le Dernier Voyage et enfin : 207 125 entrées en France pour The Deep House.

© Diaphana

Ce qu’on peut constater, c’est que tous ces réalisateurs semblent réussir à séduire le public Français, car on constate que le nombre d’entrées augmente de manière croissante. Cette belle nouvelle peut éventuellement prévoir un avenir plus lumineux pour le cinéma de genre en France, notamment grâce au véritable combat de ces défenseurs du film de genre français.

On retiendra également une mise en avant par l’Académie avec notamment Titane de Julia Ducournau, qui remporte la palme d’Or en 2021. Tandis que Grave cumulait 149 239 entrées en France, Titane lui en comptabilise 286 767 (toujours d’après JP’s Box-Office), ce qui montre encore une fois que ce cinéma semble prendre une certaine ampleur dans nos salles.

Copyright © 2021 parasomnia-productions.fr

Tandis que les spectateurs foncent en salle dévorer nos monstres, les productions semblent également être à l’écoute de cette demande. En effet, on rappel l’association des deux labels Moana Films et Sony Pictures Entertainment France pour la création d’un nouveau, Parasomnia Productions, Après un appel à projet de long-métrage de genre en 2021, le label produira et financera chaque projet sélectionné à hauteur d’1 million d’euros. Les projets ont pour vocation d’être “profondément ancrés dans la culture française et la société d’aujourd’hui”, des arguments qui pourraient éventuellement encore plus pousser le spectateur français à s’immerger dans ces univers mystérieux.

The Deep House sera disponible le 24 novembre 2021 en Bluray et DVD.

Gaëtan Jeanson