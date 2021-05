The Deep House : Le nouveau film des cinéastes de À l’intérieur se dévoile

Alexandre Bustillo et Julien Maury dévoilent leur nouveau film d’horreur The Deep House dans une bande annonce anxiogène.

Le duo de frenchies experts en horreur continuent leur incursion dans l’épouvante en mixant maison hantée et emprisonnement dans les profondeurs. En effet, il y a 14 ans de cela, Bustillo et Maury ont tapé fort dans le paysage cinématographique français avec À l’intérieur, véritable slasher avec en tête d’affiche Alysson Paradis et Béatrice Dalle. S’ensuit une exploration du film de genre à la française, un type de cinéma trop souvent boudé dans les productions françaises, avec les très mitigées Livide et Aux Yeux des Vivants. Une expérience néanmoins assez forte pour attirer l’intérêt des américains qui leur confiera en 2017 Leatherface, prequel de Massacre Tronçonneuse. Un massacre qui se retrouve tout autant dans le contexte de production puisque les deux jeunes cinéastes se sont vite vus dépossédés de leur film par les producteurs.

Secoués par cette expérience outre atlantique mitigée, ils reviennent dans l’hexagone pour proposer un film high concept au pitch accrocheur : Tina et Ben, un jeune couple américain, décident d’aller explorer une maison réputée hantée….Mais qui a été ensevelie sous l’eau ! Esprit et thalassophobie, tout est réuni pour faire frissonner le spectateur !

The Deep House est à découvrir au cinéma à partir du 30 juin prochain.

(Visited 7 times, 7 visits today)