Cannes 2021 – le Palmarès

By Nicolas Diolez

On y est : le Palmarès de la compétition officielle de ce 74e Festival de Cannes vient de tomber et avec lui son lot de déceptions et de joies.

La Palme d’or est donc décernée au film français de Julia Ducournau, Titane, qui malgré des qualités indéniables ne mérite pas, à nos yeux, un tel prix. Légère déception pour Drive My Car qui finit seulement avec le prix du meilleur scénario, mais c’est déjà ça !

Palme d’or

Titane de Julia Ducournau

Grand Prix

Ex-æquo Un Héros d’Asghar Farhadi et Hytti n 6 de Juho Kuosmanen

Prix du jury

ex-æquo Le Genou d’Ahed de Nadav Lapid et Memoria de Apichatpong Weerasethakul

Prix de la mise en scène

Leos Carax pour Annette

Prix d’interprétation féminine

Renate Reinsve pour Julie (en 12 chapitres)

Prix d’interprétation masculine

Caleb Landry Jones pour Nitram

Prix du scénario

Ryusuke Hamaguchi pour Drive My Car

Caméra d’or

Murina d’Antoneta Alamat Kusijanovic

Palme d’or du court-métrage

Tian Xia Wu Ya de Tang Yi

Retrouvez tous nos articles sur le Festival de Cannes 2021 ici