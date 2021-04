Annette : trailer onirique pour le nouveau Leos Carax

By Axel PC

S’il nous avait étonnamment surpris en chantant dans Marriage Story, Adam Driver va redonner de la voix dans Annette aux côtés de Marion Cotillard, dont la bande-annonce, assez paradoxalement, tait pourtant l’aspect musical du nouveau long-métrage de Leos Carax.

Le fameux frenchie revient avec un sixième film, 9 ans après l’incroyable Holy Motors, pour faire cette fois un opéra rock en anglais qui aura le privilège et la joie d’ouvrir la sélection officielle du Festival de Cannes de cette année 2021. Un évènement que tout cinéphile attend avec impatience, surtout devant les images léchées et follement oniriques qui se dégagent de cette bande-annonce où le couple Driver & Cotillard, respectivement un comédien de scène et une cantatrice de renommée internationale, voit leur idylle fusionnelle évoluer avec la naissance de leur fillette, douée de dons exceptionnels.

Un pitch enchanteur qui sera galvanisé par la bande-son électrique du groupe Sparks, qui serviront non seulement à l’écriture de l’intégralité de la musique de ce drame musical mais également du scénario de l’œuvre elle-même. Pour en savoir plus sur le groupe californien, Edgar Wright vient justement de présenter à Sundance un documentaire sur les rockeurs ! Notre grosse attente de cette année !

Annette sera projeté à Cannes et dans tous les cinémas français le 6 juillet.

(Visited 20 times, 20 visits today)