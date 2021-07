Cannes 2021 – Jour 8 : l’heure des pronostics

By Nicolas Diolez

Étant donné que cette dernière journée cannoise se résume principalement à plier bagage et à finir mes critiques dans le train de retour pour Paris, je vous propose comme chaque année mes pronostics avec ceux qui vont gagner et mes favoris. Cela vous laisse le temps d’aller chez votre bookmaker préféré et de miser votre plan épargne logement sur la base de mon flair infaillible.

Palme d’or

le choix du cœur (CC) : Un Héros d’Asghar Farhadi

le choix de la raison (CR) : Drive My Car de Ryusuke Hamagushi

Grand Prix

CC : Drive My Car de Ryusuke Hamagushi

CR : Memoria de Apichatpong Weerasethakul

Prix du jury

CC : Les Olympiades de Jacques Audiard

CR : Titane de Julia Ducournau

Prix de la mise en scène

CC : Wes Anderson pour The French Dispatch

CR : Kirill Serebrennikov pour La Fièvre de Petrov

Prix d’interprétation féminine

CC : Valéria Bruni Tedeschi pour La Fracture

CR : Renate Reinsve pour Julie (en 12 chapitres)

Prix d’interprétation masculine

CC : Simon Rex pour Red Rocket

CR : Adam Driver pour Annette

Prix du scénario

CC : Benedetta de Paul Verhoeven

CR : Un Héros d’Asghar Farhadi