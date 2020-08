The Comey Rule : Brendan Gleeson est Donald Trump dans le trailer

À quelques semaines des élections présidentielles américaines, Showtime diffusera la mini-série The Comey Rule dont la première bande-annonce montre Brendan Gleeson dans la peau de l’actuel Président, Donal Trump.

Adaptée du livre de l’ancien directeur du FBI, James Comey, la série plonge dans l’élection de 2016 alors que la campagne de Trump baigne dans la manipulation médiatique, notamment en regard de l‘Ingérence russe où ses opposants, notamment Hillary Clinton, avaient été piratés et espionnés par le Kremlin. Définie comme suit, la série écrite et réalisée par Billy Ray (Capitaine Phillips) se veut « plus qu’un biopic, il s’agit de la rencontre entre deux grands hommes de pouvoir, Comey et Trump, dont les personnalités fortement divergentes, l’éthique et la loyauté, les opposent jusqu’au conflit ».

Dans les rôles titres, on admire donc Gleeson complètement métamorphosé sous sa perruque alors que l’ours irlandais traque même son accent natif pour les tics de langage du Président. En face, Jeff Daniels campe le directeur du FBI, remercié pour ses services par Trump. Un rôle qui permet à l’acteur engagé de prendre parti contre les républicains et les complots politiques après son rôle exceptionnel dans The Looming Tower.

The Comey Rule sera diffusée le 27 et 28 septembre sur Showtime.