Les russes vont tourner le premier film dans l’espace !

L’agence spatiale russe Roscomos a annoncé qu’elle tournera prochainement le premier long métrage dans l’espace de toute l’histoire.

Serait-ce le retour de la guerre froide spatiale entre les Etats-Unis et la Russie ? Alors que l’année dernière SpaceX annonçait préparer un film dans l’espace avec Tom Cruise devant la caméra de Doug Liman, les russes ont décidé de passer à la vitesse supérieure pour contrecarrer les américains. Ils ont en effet annoncé envoyer l’actrice Ioulia Peressild et le réalisateur Klim Chipenko à bord de l’ISS pour y tourner le long métrage Le défi. Pour concrétiser ce drame dit « spatial », l’expédition débutera le 5 octobre au cosmodrome de Baïkonour à bord du vaisseau spatial Soyouz MS-19.

Quant au réalisateur, il retrouvera un sujet qui le passionne particulièrement puisqu’il avait déjà réalisé Salyut-7, un film basé sur des faits réels de 1985 racontant l’épopée de Vladimir Dzhanibekov et Viktor Savinykh devant réparer la station spatiale éponyme. Côté production, le projet comptera donc sur l’implication de Dmitri Rogozine, le patron de Roscosmos, qui a pour ambition d’effectivement faire le premier long métrage dans l’espace, en concurrence avec les américains. En effet, son entreprise a depuis 2020 perdu bon nombre de parts de marché suite à l’expansion de SpaceX qui avait récupéré les contrats de la NASA et de l’Europe. Une bonne revanche et un bon moyen de couper l’herbe sous le pied d’Elon Musk, de Tom Cruise et de Liman.

Le défi, le premier film tourné dans l’espace, débutera son expédition le 5 octobre prochain pour une date de sortie encore inconnue.

