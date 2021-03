Poker face : Rian Johnson à la tête d’une série avec Natasha Lyonne

Le réalisateur de Star Wars 8 Rian Johnson fera une série de détective nommée Poker Face, avec Natasha Lyonne en tête d’affiche.

Après A couteau tiré, le réalisateur continue son incursion dans le “whodunit” mais au format télévisuel avec une série pour la plateforme Peacock. Il assurera l’écriture et la production à travers sa société T-Street des 10 épisodes qui composeront le show. Sa star Natasha Lyonne officiera aussi en tant que productrice.

“Je suis très excité de creuser dans ce type de divertissement avec lesquels j’ai grandi, des mystères feuilletonnant hebdomadaire poussés par les personnages. C’est ma zone de confort. Avoir Natasha comme partenaire de crime est un rêve et nous avons trouvé la plateforme parfaite avec Peacock.” Rian Johnson

De son côté, la présidente de NBCUniversal Télévision et Streaming Lisa Katz ajoute que “la sensibilité et le talent de Rian Johnson pour les mystères renversants est un énorme cadeau pour Peacock” et qu’ils ont “hâte que les spectateurs se plongent dans chaque cas. Doublé avec le jeu de génie de Natasha Lyonne, cette série sera divertissante et addictive.”

En effet, comme le laisse penser ces déclarations, le show sera inspiré des séries de détective des années 70/80, tout en ayant sa propre identité.

Poker Face n’a pour le moment aucune date de sortie.

(Visited 7 times, 7 visits today)