Rian Johnson : sa trilogie Star Wars est toujours d’actualité

Alors que Gina Carano vient d’être virée par Disney et n’apparaîtra donc plus dans The Mandalorian ou Rangers of the New Republic, la franchise Star Wars pourrait toujours se réjouir d’une trilogie made in Rian Johnson.

En effet, malgré son originale proposition pour le huitième opus, Les Derniers Jedi, le réalisateur avait essuyé les plâtres et la critique des fans comme des acteurs, fidèles à J.J. Abrams (coucou John Boyega) ce qui avait poussé Disney à rattraper toutes ces innovations dans le très moyen L’Ascension de Skywalker. Pourtant, Mickey prévoyait de confier les rênes d’une nouvelle trilogie au papa de Knives Out mais depuis, silence radio.

Absent des annonces de l’Investor Day et après des rumeurs d’annulation, le projet serait toujours d’actualité d’après la journaliste de USA Today, Sariah Wilson. Cependant puisque la franchise galactique sera d’abord illustrée dans les prochains films de Patty Jenkins, Rogue Squadron, et celui de Taika Waititi, cette nouvelle trilogie n’a pas encore de date.

I'm just going to post this now because I can see that I'm going to get a lot of requests –



Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening.



THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT. 😁😁😁