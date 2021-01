Star Wars se paye le scénariste attitré de Kevin Feige

Selon Variety, Michael Waldron passe de Marvel Studio à Lucasfilm en scénarisant le prochain Star Wars produit par Kevin Feige.

Le scénariste a fait ses premières armes à la télévision. Commençant aux côtés du célèbre Dan Harmon, il travaille sur les séries du monsieur comme Community, Rick Morty et HarmonQuest. Il s’impose vite comme un spécialiste des univers geeks puisqu’il deviendra en 2016 le producteur exécutif de Good Game, un show Tv sur des joueurs de Esport (ndlr– la compétition pro de jeu vidéo). Son parcours attire l’intérêt de Feige puisque ce dernier lui confie la conception de la prochaine série Marvel Loki, qui partage de nombreuses similitudes avec Rick et Morty et HarmonQuest dans son mélange de Sf multidimensionnel et d’héroïc fantasy.

Un mélange que l’on retrouvera tout autant dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, premier long métrage scénarisé par Waldron. Une double collaboration qui semble avoir été fructueuse et satisfaisante pour les deux hommes étant donné qu’ils feront donc de nouveau équipe sur ce Star Wars encore bien mystérieux. Parallèlement à cela, il sera aussi à la tête de Hells, une série sur centrée sur l’univers du catch et deux frères rivaux, portée par Stephen Amell et Alexander Ludwig. Michael Waldron a le vent en poupe à Hollywood et est donc devenu un scénariste à suivre de très près.

Le Star Wars produit par Kevin Feige n’a pour le moment aucune date de sortie.