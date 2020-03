Un nouveau spin-off de Spider-Man se prépare chez Sony

Sony Pictures compte bien rentabiliser un maximum sur la franchise Spider-man en développant un nouveau spin-off sur un personnage de son univers.

Après Venom, sa suite actuellement en chantier et Morbius prochainement, c’est un nouveau spin-off pour le moment inconnu qui précise de plus en plus l’univers cinématographique bricolé autour de la licence du tisseur. The Wrap ne révèle pas plus d’information sur le personnage en question hormis qu’il n’est pas un héros aussi proche du monte en l’air qu’à l’accoutumé. Pour ce nouveau projet, le scénariste Roberto Orci sera en charge de l’écriture. Un connaisseur du super héros vu qu’il est déjà à la plume de The Amazing Spider-Man 2. Une deuxième chance donc étant donné qu’à l’époque il avait déjà la mission, avec son comparse Alex Kurtzman, de construire un univers autour de l’homme araignée version Andrew Garfield. Projet très vite tombé à l’eau suite au succès mitigé du film et au deal avec Marvel Studio.

Ce nouveau film est d’ores et déjà considéré comme canon avec le reste des métrages Venom et Cie. Mais la question que tout fan se pose reste la même, est-ce que tous ces films sont connectés au MCU ? Le trailer de Morbius aurait tendance à nous laisser penser que Sony tente de s’y incruster à coup de forceps avec l’apparition surprise de Micheal Keaton dans le rôle du Vautour, lui directement relié au MCU depuis Homecoming. Pas sûr que Kevin Feige apprécie que Sony ramasse les miettes de son univers et marche sur ses plates-bandes.

Le prochain spin-off adapté de Spider-Man sera Morbius, en salles le 5 août prochain.