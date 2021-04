Loki s’éclate dans la nouvelle bande-annonce

Alors que Falcon et le Soldat de l’Hiver partent d’un très bon pied, la prochaine série du MCU, focalisée sur Loki, s’offre une nouvelle bande-annonce.

En pleine session pour chercher nos œufs de Pâques, la maison des idées nous a surpris en dévoilant au débotté un trailer sorti de nulle part, composé uniquement de nouvelles images, soient plus de 2 minutes de bonheur. On y suit donc le dieu de la tromperie capturé par les Gardiens du Temps directement depuis après fuite de Endgame. Lors d’entretient avec l’administration temporelle, notamment Mr Mobius (Owen Wilson), on apprend que sa vie de méfaits est en fait étudiée sous toutes les coutures et depuis ad vitam eternam pour qu’il soit bien malgré lui utilisé comme nouvel agent de l’Autorité des Variations Temporelles. Une association qui s’annonce compliquée pour l’anti-héros joué par Tom Hiddleston comme ses nouveaux supérieurs alors que tous s’échinent à rétablir les nombreux dominos bousculés par l’extraction du Tesseract, laquelle semble perturber allègrement une infinité de timelines. Entre comédie et film de casse teinté de voyages dans le continuum espace temps, le show de Michael Waldron nous met l’eau à la bouche.

Loki sera diffusé sur Disney+ dès le 11 juin prochain.

