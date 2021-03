Le Serpent de l’Essex : Tom Hiddleston à bord de la nouvelle série Apple

Si on découvrira bientôt une série focalisée sur son personnage Loki, Tom Hiddelston continue son retour au petit écran en rejoignant Le Serpent de l’Essex, la nouvelle série produite par Apple TV+.

Après avoir remporté un Golden Globe et une nomination aux Emmys pour son rôle d’espion dans la mini-série The Night Manager, le bon Tom sera cette fois le pasteur Will Ransome, le charismatique leader d’un petit village de l’Essex (que vous pouvez admirer ci dessus) où déménage une jeune veuve londonienne en pleine époque victorienne. Passionnée de paléontologie, la protagoniste jouée par Claire Danes cherchera à comprendre les différents témoignages qui émettent l’hypothèse selon laquelle un monstre marin serait de retour après plusieurs siècles d’inactivité. Rumeur, complot, métaphore ?

Clio Barnard réalisera le show écrit par Anna Symon d’après le bestseller éponyme de Sarah Perry. Avec Masters of the air de Spielberg et Tom Hanks, Slow Horses avec Oldman ou Suspicion avec Uma Thurman, voilà une nouvelle série qualitative que l’on a hâte de découvrir sur la jeune plateforme à la pomme qui semble préfèrer, contrairement à ses concurrents, miser sur la qualité et non la quantité. Un bon point pour Gryffondor.

Le Serpent de l’Essex a commencé son tournage.

(Visited 120 times, 120 visits today)