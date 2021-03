Avatar remet la fessée à Avengers Endgame

Avatar a ce weekend de nouveau réclamé son trône à l’usurpateur de chez Marvel Studio, mais si, vous savez, le film avec le village people de Robert Downey Junior dedans. Avenger Endgame donc, le film de Mickey qui culminait dans le firmament avec ses 2, 797 milliards de dollars contre “seulement” 2, 790 milliards pour Avatar, s’est vu rattrapé et dépassé par ce dernier lors de sa ressortie en Chine.

En effet la rediffusion en 3D et 3D Imax du film de James Cameron ce weekend en Chine lui a permis d’aligner de nouveaux millions, pas moins de 21 de vendredi à dimanche, de quoi repartir en tête de course jusqu’à la ressortie déjà programmée d’Avengers Endgame dans les salles chinoises.

C’est sous les félicitations des frères Russo et aussi de Marvel Studios qu’Avatar a donc tranquillement soufflé ses bougies et regagné son trône. James Cameron profite tant qu’il peut et de son côté Disney n’en a cure, toutes les poches de cette juteuse affaire étant les siennes. N’ont-ils pas même intérêt à entretenir la rivalité d’Endgame et Avatar au sommet du box-office ? Rien n’est moins sûr, affaire à suivre.

Comme les frères Russo, on remercie d’ailleurs Bosslogic pour le bel artwork sur le sujet du jour.

