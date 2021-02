By Emeric Bispo

Lara Croft et King Kong débarqueront en série sur Netflix !

Le célèbre N rouge de SVOD vient d’annoncer la mise en chantier de deux séries animées Lara Croft et King Kong.

Et autant dire que le géant du streaming sait gérer le timing de ses annonces. Alors que Kong revient sur le devant la scène avec un premier trailer de son affrontement contre Godzilla, c’est aussi sur le petit écran et en animation qu’il fera des ravages ! Sobrement nommée Skull Island, la série reprendra le concept du film homonyme, avec des naufragés devant affronter des monstres sur l’iles du crâne.

De son côté, la célèbre pilleuse de tombe vient tout juste de trouver sa réalisatrice pour sa deuxième aventure cinématographique en la personne de Misha Green, showrunneuse de Lovecraft Country (Remplaçant donc Ben Wheatley). Mais pas seulement donc puisqu’elle pillera aussi les tombeaux sur le service streaming à travers une adaptation du jeu vidéo Shadow of The Tomb Raider; dans lequel la jeune Lara Croft se bat contre l’Ordre de la Trinité et doit stopper une apocalypse prédite par les Mayas.

Les séries d’animation seront toutes deux développées par le studio Powerhouse, déjà derrière les très bons animés Castlevania et Blood of Zeus pour la plateforme. De quoi nous faire attendre à deux shows matures et réalistes !

Aucune date n’a été communiquée pour les séries d’animation Lara Croft et King Kong.