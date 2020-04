La Toile : un nouveau service VOD proposé par nos cinémas

Alors que le retour au cinéma serait la seconde priorité de 52% français une fois le confinement levé, les exploitants mettent en place le nouveau service de VOD La Toile.

Ce site aura donc pour but de maintenir le lien entre la salle de cinéma et la video on demand en proposant un catalogue de 400 films récents, sortis il y a plus de quatre mois, en complément de leurs programmations. Cette nouvelle stratégie consiste à contrecarrer le manque à gagner des exploitants dû à la fermeture des cinémas. Ainsi 17 distributeurs et 120 salles collaborent pour mettre leurs programmes sur cette plateforme novatrice qui est la première et la seule à “rémunérer les exploitants”, comme le précise Joséphine Létang, directrice et cofondatrice du service.

Elle ajoute “Chaque exploitant dispose de son site de vidéo, personnalisé, qu’il programme. Nous pouvons aussi les conseiller et gérons les droits VoD (…) En allant sur La Toile, les spectateurs font le choix de leur cinéma local ». Parmi les oeuvres disponibles, on compte #JeSuisLà d’Eric Lartigau avec Alain Chabat, Play d’Anthony Marciano avec Max Boublil, Une belle équipe avec Kad Merad, ainsi qu’une sélection en hommage aux aides soignants avec Hippocrate de Thomas Lilti et le documentaire De chaque instant de Nicolas Philibert. Dans les films récents, on retrouve Monsieur Deligny, vagabond efficace de Richard Copans ou encore Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.

La Toile est actuellement disponible en ligne.