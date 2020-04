Le CNC autorise 31 films à sortir chez nous en VOD

Alors que l’épidémie de Coronavirus a obligé toutes les salles de cinéma à fermer, le CNC octroie des droits exceptionnels aux films à l’affiche.

Ce n’est un secret pour personne, la pandémie qui frappe le monde a des conséquences dramatiques sur l’industrie de cinéma, obligeant les salles à fermer et repoussant à la fois les sorties de film mais aussi les dates de tournage. Ça l’est encore plus pour les petites sociétés de production et de distribution qui ne survivent qu’avec l’exploitation de quelques films. C’est pour contrecarrer ce manque à gagner que des majors ont décidé de sortir leurs métrages en outre atlantique directement en VOD. Chose en théorie impossible sur notre territoire dû à la chronologie des médias imposés par le Centre nationale du cinéma et de l’image animée, la police des grands écrans en France.

Un film doit normalement attendre 4 mois après sa sortie en salle pour être disponible en Bluray/Dvd et VOD, pour favoriser l’exploitation sur grand écran. Mais la situation exceptionnelle qui touche l’hexagone a poussé le CNC à prendre des décisions tout aussi drastiques afin d’assouplir cette chronologie. En effet, les films à l’affiche avant le début du confinement du 14 mars ainsi que ceux prévu après cette date là ont l’autorisation de sortir directement en vidéo à la demande. Précisons que cela concerne l’achat à l’acte et non les plateformes de SVOD comme Netflix ou Amazon, le délais étant toujours fixé à 36 mois. Ce n’est donc pas moins de 31 films qui seront bientôt disponibles en ligne.

La Fille au bracelet de Stéphane Desmoustier 12/02/2020

La Vérité de Hirokazu Kore Eda 25/12/2019

Monos de Alejandro Landes 04/03/2019

SamSam de Tanguy de Kermel 05/02/2020

Histoire d’un regard de Mariana Otero 20/01/2020

Les siffleurs de Corneliu Porumboiu 08/01/2020

Un divan à Tunis de Manele Labbe Labidi 12/02/2020

#jesuislà de Eric Lartigau 05/02/2020

Play de Anthony Marciano 01/01/2020

Papi-Sitter de Philippe Guillard 04/03/2020

Une belle équipe de Mohamed Hamidi 15/01/2020

Le lac aux oies sauvages de Diao Yinan 25/12/2019

Notre dame de Valérie Donzelli 18/12/2019

Une mère incroyable de Franco Lolli 19/02/2020

Mine de rien de Mathias Mlekuz 26/02/2020

Birds of prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn de Cathy Yan 05/02/2020

Au cœur du monde de Gabriel Martins, Maurillio Martins 18/12/2019

La Voie de la justice de Destin Daniel Cretton 29/01/2020

Selfie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque 15/01/2020

Adam de Maryam Touzani 05/02/2020

Le cas Richard Jewell de Clint Eastwood 19/02/2020

Sonic, Le film de Jeff Fowler 12/02/2020

Des Hommes de Alice Odiot, Jean-Robert Viallet 19/02/2020

Cuban Network de Olivier Assayas 29/01/2020

Lucky de Olivier Van Hoofstadt 26/02/2020

L’esprit de famille de Eric Besnard 29/01/2020

Invisible Man de Leigh Whannell 26/02/2020

1917 de Sam Mendes 15/01/2020

Queen & Slim de Melina Matsoukas 12/02/2020

Le Voyage du Dr Dolittle de Stephen Gaghan 05/02/2020

Le Lion de Ludovic Colbeau-Justin 29/01/2020

