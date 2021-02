Jordan Peele : après Get Out et Us, le casting de son prochain film se précise

Jordan Peele avance rapidement concernant la mise en chantier de son 3e long-métrage ! En effet, après les cartons de Get Out et Us, le réalisateur continue sa collaboration avec le studio Universal via sa boîte de production Monkeypaw. Alors que le tournage est prévu pour les prochains mois, ce nouveau film vient de trouver ses acteurs principaux selon The Hollywood Reporter.

Après s’être retrouvé au piège chez sa belle-famille, Daniel Kaluuya s’apprête à retrouver Jordan Peele, dans un film décrit comme « plus effrayant » que les précédents. Kaluuya continue tranquillement sa percée depuis 4 ans, après notamment Black Panther, Les Veuves, Queen & Slim et le prochain Judas and the Black Messiah. Ayant reçu sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur pour Get Out, cette nouvelle collaboration fait parfaitement sens tout en étant évidemment excitante.

Nous apprenons également que Keke Palmer (Queens, Scream) tiendra le premier rôle féminin du film. Alors que Jesse Plemons (Breaking Bad, Je veux juste en finir) devait lui aussi faire partie du casting, ce dernier est cependant retenu sur le tournage de Killers of the Flower Moon (le prochain film de Martin Scorsese avec Leonardo Dicaprio et Robert De Niro).

Aucune information n’a été divulguée concernant le titre du film ou même son synopsis. Mais comme ses précédentes œuvres, nul doute qu’il faudra s’attendre à un mariage des genres singuliers hérités de la Quatrième Dimension, entre horreur, fantastique, humour noir et satire sociale. Prenons notre mal en patience, en attendant de plus amples nouvelles.

Le nouveau film de Jordan Peele est attendu dans les salles le 22 juillet 2022