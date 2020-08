Martin Scorsese vient de signer un deal avec Apple

En plus de réaliser son prochain film sous la coupe de Apple, il semblerait que Martin Scorsese ai signé un deal d’exclusivité avec le studio à la pomme.

D’après Deadline, le réalisateur acclamé de The Irishman aurait trouvé un terrain d’entente avec le studio fruité (oui on s’amuse avec les synonymes) pour non seulement produire son film Killers of the Flower Moon (pour 200 millions de dollars) mais également plusieurs projets cinématographiques et télévisuels via sa société Sikelia Productions et ce pour plusieurs années. Une association de poids pour la nouvelle plateforme SVOD qui continue de signer de grands noms et récupère donc la caméra et la production de Scorsese qui collaborait jusqu’à maintenant avec la Paramount. Voilà qui est surprenant de la part du réalisateur, fervent défenseur de la pellicule, mais probablement converti à la diffusion numérique depuis le succès rencontré par son Irishman chez Netflix. Attendons de voir où tout ça nous mènera.

Martin Scorsese commencera le tournage de Killers of the Flower Moon en 2021.