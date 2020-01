La MGM bientôt rachetée par Apple ou Netflix ?

D’après un article de CNBC, les actionnaires qui ont acheté les parts de la MGM en 2010 envisagent de les revendre à d’autres mastodontes du cinéma.

Et les premiers acquéreurs souhaités seraient les nouveaux du marché c’est-à-dire les plateforme de streaming Netflix ou Apple ! Il faut dire que la MGM à un catalogue alléchant estimé à 10 milliard de dollars, dans lequel on compte la célèbre franchise James Bond, Rocky ou The Handmaid’s Tales du côté série. En effet, avec la nouvelle méthode de consommation des productions audiovisuelles à travers les plateformes de streaming, c’est dorénavant la course à celui qui aura la plus grosse… Filmothèque !

C’est par ailleurs pour ça, que Disney a adopté une stratégie similaire en rachetant la Fox pour la modique somme de 70 milliards et ainsi renforcer l’offre de son site de streaming Disney +. Est-ce que le studio du lion rugissant pourrait faire de l’oeil à la souris aux grandes oreilles ? On sait que Disney a tendance à racheter à tour de bras (Lucasfilm, Marvel, Pixar…) et que son patron Bob Iger s’était dit très intéressé par les droits de la franchise 007, cela pourrait être plausible. Mais sachant qu’il possède déjà 27 % du marché du cinéma, pas sûr que les lois américaines contre le monopole laisse passer ça. Qui touchera donc le pactole au final ? On prend vos paris !

Le prochain film de la MGM a sortir au cinéma sera Mourir peut attendre, le 8 avril 2020 sur les écrans.