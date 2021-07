By Charley

Encanto : teaser magique et festif pour le Disney de fin d’année

Alors que Raya et le Dernier Dragon est enfin arrivé dans nos contrées, les sorties cinéma de la firme Disney semblent revenir vers le devant de la scène. Cela tombe bien, car le Disney Animation de Noël 2021 se dévoile avec une première bande-annonce teaser ! Encanto, la fantastique Madrigal est le 60e classique d’animation Disney, et met en scène la famille éponyme dans un cadre colombien des plus colorés.

On y suivra donc Mirabel (doublée en VO par Stephanie Beatriz de Brooklyn Nine-Nine), seul enfant de cette famille à ne pas être dotée de pouvoirs magiques. Une différence qui évidemment la rongera, jusqu’à ce qu’elle soit le seul espoir de protéger les siens. On notera par ailleurs qu’il s’agit de la première héroïne Disney à porter des lunettes (on arrête pas le progrès !).

Évidemment, on voit venir tous les thèmes sous-jacents : qu’est-ce qui nous définit? Nous rend spécial ? La différence est-elle un don ou un fardeau ? Des thématiques qui sont également communes au précédent film de Jared Bush et Byron Howard : l’excellent Zootopie !

La cerise sur le gâteau ? Les chansons sont composées par Lin Manuel-Miranda (Vaiana, Hamilton, D’où l’on vient). L’assurance d’un plaisir pour les yeux et les oreilles donc ! Enattendant, on savoure gentiment la bande-annonce en chantant « Encanto, Colombiaaa » !

Encanto, la fantastique famille Madrigal sortira en salle le 24 novembre 2021