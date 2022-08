Critique House of the Dragon saison 1 épisode 1 : beau retour à Westeros

Le voici, le voilà ! Le season premiere de House of the Dragon est là et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est une belle réussite, un pilote prometteur et référencé, que du bon.

172 ans avant les évènements de Game of Thrones, l’histoire de Rhaenyra et de sa famille met en lumière le règne des Targaryens à Westeros. HBO (et OCS chez nous), viennent de diffuser le premier épisode de House of the Dragon qui commence sur les chapeaux de roues. Un pilote en bonne et due forme qui prend le temps de poser les bases d’une histoire indépendante du show original tout en n’oubliant pas de référencer son aîné. Belle perf’ !

©Ollie Upton / HBO

Créée et développée par George R. R. Martin et Ryan Condal d’après le roman Fire and Blood de Martin, extrait de sa série A Song of Ice and Fire. La série, préquelle de Game of Thrones, est showrunnée par Condal et Miguel Sapochnik, respectivement scénariste et réalisateur de ce pilote. L’occasion de se replonger avec avidité dans le contexte politique et fantaisiste de GoT, tout en proposant un angle inédit à la série mondialement reconnue et en cela, House of the Dragon semble pour l’instant tenir son pari.

Attention, on spoile peu, mais ça reste du spoil.

Les Rois Maudits

S’il est de notoriété publique que Martin s’est inspiré des romans de Maurice Druon sur la malédiction apposée aux descendants de Hugues Capet, force est de constater que ce premier épisode de House of the Dragon continue de s’y référencer. En effet, comme son aînée, la série parvient dès le pilote à nous introduire avec une grande lisibilité les problèmes de transmission du pouvoir au sein de la famille royale des Targaryens et, forcément, les complots inhérents à cette situation politique tout en y développant un propos sombre et dépressif sur les rouages du pouvoir.

©Ollie Upton / HBO

Cependant, il est pour l’instant difficile de se prononcer sur les ramifications de ces manigances, même si les premières esquisses se dévoilent aisément. Elles permettent surtout de comprendre et de se familiariser avec les personnages entourant le Trône de Fer. On suit donc la famille Targaryenne, en se focalisant sur Rhaenyra, héritière rebelle de Viserys, actuel roi sympathique de Westeros, et enfin Daemon, le tonton sanguinaire. Une belle brochette archétypale mais qui permet de dresser facilement les tensions sous-jacentes à une histoire de succession, comme toujours compliquée, pour une approche intimiste.

Surtout que, à l’instar de Game of Thrones avec la storyline de Daenerys, la nouvelle-née de HBO continue de mettre en avant un récit féministe, en axant la narration sur la parentalité mais surtout la féminité et sa place dans un monde patriarcal. La succession, incertaine jusqu’à la naissance du futur héritier, prive à coup sûr les femmes du droit de porter la couronne. Pourtant comme le dit la Reine, « elles mènent plus de batailles que les hommes qui n’ont encore jamais connu de guerre ». Une vérité magnifiquement représentée lors d’une scène mêlant des images de tournois, à savoir une guerre factice, à un accouchement dans la souffrance, soit une véritable bataille, elle aussi à l’issue incertaine.

©Ollie Upton / HBO

Une belle prouesse scénaristique que la réalisation de Sapochnik met en place astucieusement malgré un montage parfois sur-découpé. Il faut donc reconnaître au bonhomme la bonne idée d’inclure dans ce season premiere de House of the Dragon nombre de références à Game of Thrones. Que ce soit des plans du Red Keep, l’arbre Barral, la vue sur la baie King’s Landing, la garde dorée ou la musique de Ramin Djawadi qui remixe intelligemment les sonorités identifiables de GoT pour nous offrir une nouvelle identité, naissante. Cependant, si on apprécie ces références indispensables pour bien connecter les deux séries, le name dropping semble parfois un peu excessif, tout comme certains rouages narratifs qui semblent un peu évidents, mais il faut bien chipoter.

Avec son casting parfait, Milly Alcock est convaincante en héritière rêvant de liberté tandis que Paddy Considine est inévitablement attachant et Matt Smith toujours bizarrement fascinant, une mise en scène appliquée, au service d’un univers de complots et d’heroic fantasy qu’il nous tardait de retrouver. Vite, la suite.

La première saison de House of the Dragon est actuellement diffusée sur HBO et OCS.