House of the Dragon : qu’attendre de ce préquel de Game of Thrones ?

Plus de 3 ans après le final controversé de Game of Thrones, l’univers de George R.R. Martin revient avec House of the Dragon. Une nouvelle série HBO se déroulant dans le même univers, et qui s’annonce être un des shows phares de 2022, alors qu’une bande-annonce vient d’être dévoilée. Mais à quoi faut-il donc s’attendre ?

Avant House of the Dragon, il y avait Daenerys, Jon Snow, Cersei Lannister, Tyrion…Game of Thrones s’est terminée avec sa 8e saison en 2019. Un gros succès en terme de visionnage (plus de 19 millions pour le finale), mais au prix d’un backlash aussi important que l’amour porté à cette série culte. La faute à des épisodes de fin à l’écriture rushée (voire bâclée), des trajectoires de personnages incohérentes, et in fine, un éloignement vis-à-vis des écrits de George R.R.Martin (qui n’a toujours pas fini d’écrire les 2 derniers tomes).

Malgré tout, Game of Thrones demeure une très grande série, ayant souvent atteint la perfection et des sommets qualitatifs via son savant mélange d’intrigues politiques, intimistes ou même parfois épiques. C’est donc tout naturellement que plusieurs autres séries se déroulant dans le même univers furent à l’étude. C’est ainsi que House of the Dragon est le premier de ces fameux projets à voir le jour, ainsi que le plus important !

Retour à Westeros et sur le Trône de Fer

Un pilote pour la série Bloodmoon avait été tourné (à hauteur de 30 millions de dollars) : portée par Naomi Watts (Twin Peaks), Jamie Campbell Bower (Stranger Things) ou encore Naomi Ackie (Mickey7), l’intrigue devait nous emmener à l’Âge des Héros 6000 ans dans le passé. Abordant extrémisme religieux et colonialisme, cette « origin story » devait voir la naissance de la maison Stark ainsi que la Longue Nuit (arrivée des Marcheurs Blancs) et la construction du fameux Mur. Considéré comme non-concluant (et se basant seulement sur 8 lignes de texte sans récit plus touffu), le projet fut abandonné. D’autres idées ont été balayées, comme une série se déroulant dans les bas-fonds de Port-Réal au moment de la mort du Roi Barathéon; une autre sur la conquête de Westeros par Aegon Ier (le premier roi Targaryen) et une série sur les Valyriens (ancêtres des Targaryen et Valeryon).

© HBO

Aujourd’hui, d’autres projets sont toujours en attente : suite centrée sur Jon Snow, A Knight of the Seven Kingdom (adaptation des nouvelles Dunk & Egg, soit les aventures d’un écuyer et d’un enfant au destin royale à travers le Westeros du siècle d’avant GoT), Ten Thousand Ships (périple de la mythique princesse Nymeria Martel à destination de Dorne) et The Sea Snake (les neuf conquêtes du jeune Corlys Velaryon à travers les lieux reculés de Westeros) par Bruno Heller (Rome). On compte même des projets d’animation (pour explorer l’empire oriental de Yi-Ti), mais House of the Dragon est le plus important, et c’est sans surprise qu’il fut choisi pour succéder à Game of Thrones.

Danse des Dragons

House of the Dragon est basée sur le roman Feu & Sang, écrit par George R.R. Martin. Se déroulant près de 200 ans avant Game of Thrones, ce préquel se centre sur la dynastie des Targaryen (maison dont Daenerys était la seule héritière), maison où l’inceste et la cruauté furent légion. Les membres de cette famille ont tous une chevelure blanche, et sont surtout connus pour dresser et monter des Dragons ! Alors que plusieurs rois Targaryen se sont succédés depuis la conquête de Westeros par Aegon Ier, House of the Dragon abordera principalement l’évènement connu comme la Danse des Dragons.

Une redoutable et meurtrière guerre de succession entre les Targaryen qui embrasa l’ensemble du royaume. La saison 1 de 10 épisodes devrait traiter des prémices de ce conflit et l’émergence des tensions au sein même de la famille royale, avant d’aborder frontalement le conflit et ses retombées lors des prochaines saisons. Inceste, trahisons, morts, batailles épiques… tous les ingrédients de Game of Thrones sont bien là dans House of the Dragon. Il n’est donc pas étonnant que ce projet ait été d’emblée greenlighté de par ses éléments familiers ! Et pour conter cette fameuse lutte de pouvoir, nul doute qu’un casting de talent est nécessaire pour un nouveau trombinoscope.

© HBO

Le Roi Viserys Ier Targaryen (Paddy Considine) est à la tête du Royaume des Sept Couronnes, un homme aimant et juste. Auprès de lui se tiennent Rhaenyra (Emma D’Arcy), sa fille et ancêtre de Daenerys, ainsi que Deamon (Matt Smith), son petit-frère et aspirant au trône. Nous trouverons également Otto Hightower (Rhys Ifans), la Main du Roi, et sa fille Alicent (Olivia Cooke), une courtisane de renom. House of the Dragon débutera lors de ses premiers épisodes par l’enfance et l’amitié de Rhaenyra et Alicent, avant qu’un bond de 10 ans nous les présentent désormais adultes.

Lorsqu’Alicent décidera d’épouser Viserys Ier, et que Deamon verra sa place écartée, ce sera le début de la lutte entre 2 clans : les Noirs (portés par Rhaenyra, malgré son statut de femme l’empêchant d’accéder au trône) et les Verts (la faction d’Alicent et son descendant…). Ainsi, les deux amies vont devenir ennemies jurées, et rallier à leurs causes divers protagonistes. On retrouvera par ailleurs Corlys Velaryon (Steve Toussaint), Lord de la maison Velaryon et le fameux Sea Snake ayant arpenté les mers dans sa jeunesse, ainsi que sa femme Rhaenys (Eve Best), une Targaryen qui n’a pu être reine selon la loi patriarcale. Le reste du casting (dont Graham McTavish ou bien Sonoya Mizuno) comportera bon nombre de personnages secondaires, comme les enfants Velaryon ou les Lannister…

House of the Dragon, le Game of Thrones XXL

Pour mener à bien ce programme empli de promesses, c’est Ryan Condal (Colony) et Miguel Sapochnik (responsable d’épisodes absolument marquants de Game of Thrones, tels que Hardhome ou la Bataille des Bâtards) qui sont à la tête de House of the Dragon, bien épaulés par George R.R. Martin lui-même. Et cette fois, pas d’excuse de roman non-publié, la Danse des Dragons est connue de A à Z au format littéraire : il suffit donc d’investir ce récit et de nourri tous ces personnages. Le budget est d’ailleurs important : 200 millions de dollars pour cette première saison (certes moitié moins que les Anneaux de Pouvoirs, mais plus important encore que n’importe quelle saison de GoT).

© HBO

Et à la vue du trailer, on ne peut que voir le soin apporté à l’ensemble des éléments constitutifs d’House of the Dragon. Malgré cet abord plus « intimiste » de l’univers (une seule famille), les divers décors (Port-Réal, Peyredragon, Marée Haute…) en imposent, la photographie donne un vrai cachet organique, et les effets visuels semblent avoir été peaufinés d’un cran pour matérialiser l’ampleur du récit et surtout l’animation des fameux dragons (la série en comportera pas moins de 17 !).

Et à la vue des diverses images, chaque acteur et actrice semblent parfaitement casté, dans ce qui s’annonce être un beau retour en force pour l’univers de Game of Thrones. Cerise sur le gâteau : Ramin Djawadi est également de retour pour composer les musiques de la série ! Plus qu’à attendre encore un mois avant de découvrir à quoi ressemblera le générique d’intro.

House of the Dragon débutera sur OCS le 22 août 2022