By BLUE

Stranger Things saison 4 s’offre un second teaser

Alors qu’on l’attendait pour début 2021, Stranger Things saison 4 se fait désirer et pour cause, en raison de la pandémie Finn WolfHard n’imaginait pas la suite des évènements avant 2022. Pour rappel la saison 3 (notre critique) était sortie en juillet 2019 toujours sous la houlette de Matt et Ross Duffer.

Dans ce nouveau teaser, on y voit le laboratoire d’Hawkins où l’on découvrait Eleven (interprété par Millie Bobby Brown) dans la saison 1. On entend Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) dit « Papa » parler à un groupe d’enfants et il a une annonce à leur faire. Sinistre dites-vous ?

La saison 4 de Stranger Things n’a pas encore de date de diffusion.

