Mickey7 : Bong Joon-ho réalisera son prochain film avec Robert Pattinson

Après le succès public et critique de Parasite (ainsi que ses 4 Oscars !), Bong Joon-ho semble avoir trouvé son nouveau projet ! Bien sûr nous savons qu’il produit une adaptation de Parasite en mini-série HBO avec Adam McKay et qu’il souhaite réaliser un film d’animation centré sur des créatures abyssales,mais Deadline nous informe que le cinéaste corréen planche sur son prochain film-live, tourné en langue anglaise !

En effet, Bong Joon-ho s’apprête à tourner un film de SF pour Warner Bros, produit via Plan B (Moonlight, Ad Astra, Minari) avec ni plus ni moins que Robert Pattinson dans le rôle principal ! Adapté du roman (qui sera publié cette année) »Mickey7″ de Edward Ashton, le pitch est simple : Mickey7 est un employé « jetable » sur Niflheim, une hostile planète de glace. Dans le but de coloniser ce territoire des plus dangereux, l’équipage se charge d’envoyer Mickey : s’il meurt, ses souvenirs sont implantés dans un nouveau corps ! Mais après 6 morts, Mickey7 commence à comprendre les raisons de sa nature, et pourquoi il est envoyé sur le seul lieu non-colonisé.

Un canevas de base qui n’est pas sans rappeler Moon de Duncan Jones, mais nul doute que Joon-ho saura nous surprendre, d’autant qu’il écrira lui-même le script (qui différera sensiblement du roman). Réalisateur virtuose capable de manier plusieurs genres avec la même générosité (le film de monstre pour The Host, le polar avec Memories of Murder, le drame avec Mother, le thriller avec Parasite, la dystopie avec Okja ou encore la hard-SF mythologique avec Snowpiercer).

Concernant Robert Pattinson,voir son nom attaché n’a pour le coup rien de surprenant tant il est un des acteurs les plus en vogue actuellement, ayant enchaîné de belles collaborations avec les Safdie (Good Time), Claire Denis (High Life), Robert Eggers (The Lighthouse), Christopher Nolan (Tenet) et bientôt avec Matt Reeves pour The Batman ! Bref, un cocktail attirant pour ce qu’on espère un nouveau grand film de l’inénarrable Bong Joon-ho !

Mickey7 n’a pour le moment aucune date de sortie