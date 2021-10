House of the Dragon tease son arrivée prochaine !

Deux ans après la fin de Game of Thrones, les fans peuvent se réjouir de bientôt pouvoir retourner à Westeros avec le premier teaser de House of the Dragon.

HBO Max vient en effet de dévoiler les premières images pour le spin-off de GOT, lequel promet d’être une plongée bien violente dans un âge sombre où les Targaryens régnaient d’une main de fer sur King’s Landing, 200 ans avant Jon Snow et Daenerys. Une lignée inspirant la peur depuis la nuit des temps et à juste titre d’après les déclarations terrifiantes déclamées froidement par la voix off de Matt Smith, bien loin de son rôle de Doctor Who. « Dreams didn’t make us kings, dragons did ». Ça donne envie !

De quoi annoncer la couleur d’un show marchant visiblement fièrement sur les traces de sa vénérable cousine, de ses décors naturels à ses costumes moyenâgeux soignés sans oublier une ambiance politique et médiévale forcément alléchante. Tout est là pour titiller notre nostalgie de fan, de la broche de Main du Roi au nouveau design du Trône de Fer. Surtout que le casting, de Matt Smith en Daemon Targaryen, Paddy Considine en Viserys Targaryen, Emma D’Arcy en Rhaenyra Targaryen, Eve Best en Rhaenys Velaryon à Jefferson Hall en Lord Jason Lannister semble bien prêt à chevaucher de nouveaux dragons qu’il nous tarde de découvrir. Seul bémol, quelques perruques pas très stylées, mais on attendra de voir avant de juger.

House of the Dragon sera diffusée sur HBO Max en 2022.