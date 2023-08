Critique Agent Stone : Mission Inadmissible

Conçu comme le début d’une franchise à la Mission Impossible, Agent Stone (« Heart of Stone » en VO) fait partie de ces nouveaux blockbusters Netflix sans âme. Un film d’action-espionnage éculant tous les poncifs, dans le seul but d’être un véhicule-star pour Gal Gadot (Wonder Woman, Fast & Furious).

La curiosité est un vilain défaut, sauf au cinéma. En effet, découvrir des petites pépites inaperçues fait partie des gros plaisirs de cinéphiles, d’autant que les plate-formes recèlent parfois de sorties en catimini dignes d’intérêt. Ce ne sera malheureusement pas le cas d’Agent Stone, nouveau bidon de lessive à plusieurs dizaines de millions de dollars auxquels nous sommes habitués depuis quelques temps (Red Notice, The Gray Man, Ghosted..).

Agent Stone : blockbuster marbré

Il y avait cependant de quoi se réjouir un minimum, étant donné qu’on tient là un projet original sur le papier (non-adapté de quelconque matériau de base). Bien sûr tout cela restera sur le papier dès l’introduction du métrage ! Agent Stone nous introduit en effet le personnage de Rachel Stone (Gal Gadot), une agent du MI6 faisant sa toute première mission sur le terrain. Mais évidemment, tout ceci n’est qu’un leurre.

© Netflix © Skydance

Car Stone fait partie de Mission Imposs…la Charte ! Une unité top-secrète qui agit au-dessus de toutes les autres agences de renseignement et de contre-espionnage. Lorsque la couverture de l’Agent Stone va être dévoilée, cette dernière va s’engager dans une course pour récupérer « le Cœur », un dispositif qui menace l’équilibre technologique mondial. Pour se faire, elle devra lutter contre une faction d’agents renégats.

EspionnageGPT

L’aspect cocasse de l’entreprise est qu’Agent Stone sort 1 mois après le très bon dernier opus de la saga Mission Impossible..et inutile de comparer tant le bas blesse ! Pourtant, Agent Stone s’évertue de tendre le bâton pour se faire battre, via un script (par le papa de The Old Guard) empilant les poncifs et les éléments éculés du genre. Si vous avez vu un film d’action-espionnage ces 30 dernières années, inutile de dire que le résultat paraîtra au mieux sans singularité, au pire franchement inspide.

© Netflix © Skydance

Dès lors, les péripéties s’enchaînent au rythme d’un cahier des charges : faux-générique à la James Bond (raté), introduction montagnarde sur fond de séquence en parachute (sans viscéralité), retournements de veste face à la patrie (Skyfall es-tu dans cette pièce avec nous ?), action-pieces boursouflés au numérique bien gras (dont une séquence base-jump qui se veut le reflet négatif du même passage dans Fallout)..

Personnages qui gadotent

C’est bien dommage car (pour ce que cela vaut), le boulot de cascades est tout à fait correct en terme de découpage, tandis qu’on sent Gal Gadot plutôt impliquée dans ce projet. Même la Charte tente de trouver son identité via ses divers protagonistes aux noms de code hérités des jeux de carte : malheureusement cela n’ira pas plus loin, la faute à une dramaturgie globale relativement inexistante.

© Netflix © Skydance

Au rayon des fausses consolations, Agent Stone arrive à être un tantinet rythmé, et voir Jamie Dornan jouer autre chose que le bellâtre offrait son lot de promesses : que nenni. Dans un scénario mettant en garde contre les protocoles et la toute puissance algorithmique, chaque tournant narratif ou élément global semble avoir été pensé par une IA. De plus, la mise en scène tout à fait impersonnelle annihile toute velléité de dépaysement malgré les pays visités.

Et au milieu de cet océan de paresse globale, seule la superstar indienne Alia Bhatt (RRR) parvient à tirer son épingle du jeu de par son charisme. Mais là encore, Agent Stone ne s’y intéresse pas vraiment, préférant porter son focus vers un personnage hautement plus lisse, sans conflit, sans réelle physicalité, ni réel charisme : Gal Gadot !

Agent Stone est sorti le 11 août 2023 sur Netflix