Bounty Law : Tarantino veut réaliser toute la série

En attendant de bosser sur son 10e et dernier film, Quentin Tarantino réitère son envie de réaliser l’entière saison de Bounty Law avec Leonardo DiCaprio, même si l’acteur de Once upon a time in… Hollywood n’a toujours pas annoncé s’il ferait parti du projet.

C’est au micro de Deadline que le papa de Kill Bill expliquer avoir « envie de le faire, ça me prendra un an et demi. J’ai écrit cinq épisodes de 30 minutes. Donc je les ferai, et les réaliserai tous (…). En regardant des épisodes de séries comme Wanted, Dead or Alive, The Rifleman et Tales of Wells Fargo, j’ai compris ce que devait être Bounty Law (…) j’aime le concept de raconter une histoire dramatique en une demi-heure ».

La série sera elle bien dissociée du film Once upon a time in… Hollywood comme le précise Tarantino « la série a été introduite dans le film, mais je ne considère pas qu’elle fait partie du film, même si c’est évidemment le cas. Ça ne parle pas de Rick Dalton qui joue Jake Cahill, ça parle de Jake Cahill ». Reste donc plus qu’à avoir la confirmation de Léo.

Bounty Law est encore en projet.