Vikings : bande annonce pour la fin de la saison 6

Alors que Michael Hirst va bientôt s’orienter vers le Valhalla et la Grande Peste, la dernière virée à Kattegat s’annonce brutale, comme en témoigne la bande-annonce de la deuxième partie de sixième (notre critique de la 6A) et dernière saison de Vikings.

On désespérait de trouver enfin une conclusion épique à l’épopée nordique de History, laquelle semble, sur le papier, tenir toutes ses promesses en donnant du fil à retordre à nos guerriers scandinaves. Des images qui montrent chacun des protagonistes – de Ivar à l’ambition folle, Hube et son âme d’explorateur ou Bjorn qui n’est plus que l’ombre du monarque qu’il était- poursuivre son arc narratif individuel tout en terminant en beauté tous ensemble par un beau bain de sang comme on les aime. On va pas se mentir, ça donne sacrément envie !

Petit bémol pour nous, cette saison 6B ne sortira sur Amazon Prime Vidéo le 30 décembre qu’en exclusivité aux Etats-Unis, au Royaume Uni, en Irlande, en Allemagne et en Autriche. Chez nous, c’est Canal+ qui possède les droits de la série alors les 10 derniers épisodes seront probablement attendus d’ici au printemps 2021. Encore un peu de patience mes sœurs et mes frères.

La saison 6B de Vikings sortira le 30 décembre 2020 chez nos voisins, en 2021 chez nous.