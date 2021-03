Tyson : Jamie Foxx dans une mini-série produite par Scorsese

Cela fait des années qu’un biopic sur le champion de boxe Mike Tyson est en travaux ! Un film par Martin Scorsese avec Jamie Foxx dans le rôle d' »Iron Mike » était une arlésienne depuis la dernière décennie. Par la suite, d’autres projets ont émergé (dont Da Brick, une mini-série HBO par Spike Lee avec John Boyega) sans réellement se concrétiser. Alors que Jamie (toujours attaché au projet) teasait sa transformation physique l’an dernier, Variety nous apprend qu’il s’agira d’une mini-série !

Sobrement intitulée Tyson, cette dernière sera réalisée/produite par Antoine Fuqua (La Rage au Ventre, The Equalizer, Emancipation), avec Martin Scorsese en producteur exécutif ! Aucune plate-forme n’est encore dévoilée, mais nul doute que les acheteurs potentiels vont se manifester devant ce trio gagnant. En effet, on ne présente plus Jamie Foxx, déjà été Oscarisé pour sa performance dans le biopic sur Ray Charles. Antoine Fuqua continue de diversifier sa filmographie, et l’œil de Martin Scorsese pour des biopics denses sur des figures complexes est la cerise sur le gâteau.

Return of the Mike

En effet, la vie de Mike Tyson vaut le détour : né dans le ghetto, avec une mère prostituée et un beau-père proxénète, il aura enchaîné les actes de délinquance avant d’être repéré en maison correctionnelle par Cus d’Amato (un légendaire entraîneur de boxe). Il deviendra par la suite le plus jeune champion poids lourd de l’Histoire en 1986, tandis que plusieurs déboires surviendront par la suite (un séjour en prison notamment, ou bien la perte de sa fille de 4 ans). Une vie passionnante, pour une figure autant respectée que controversée !

Mike Tyson sera directement impliqué dans le processus créatif, afin d’apporter une réelle authenticité à son histoire. Une plongée dans la carrière professionnelle du boxeur, autant qu’une virée plus intimiste donc. Aucune fenêtre de sortie n’a été communiquée, mais nul doute que Tyson ne débarquera pas sur les écrans avant 2022. En attendant, on se revoit gentiment le chef-d’œuvre de Scorsese sur un autre champion de boxe : Raging Bull !

Tyson n’a pas de date de sortie pour le moment

(Visited 9 times, 9 visits today)