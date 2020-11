Tyler Rake 2 commence sa production en 2021

Les frères Russo annoncent que la production de Tyler Rake 2 devrait commencer plus tôt que l’on aurait cru puisque qu’un tournage courant 2021 est envisagé.

Les réalisateurs d’Avengers Infinity War et Endgame avaient frappé un grand coup par leur collaboration avec Netflix. Leur production Tyler Rake porté par Chris Hemsworth et réalisé par le coordinateur de cascade Sam Hargrave est vite devenu le plus gros succès de la plateforme, avec pas moins de 99 millions de vues ! Ni une ni deux, la suite a été annoncée et nous en savons dorénavant plus. Les Russo, au détour de la promotion de Mosul, autre collaboration entre la plateforme et la fratrie cinéaste, révèlent :

« Oui, on travaille encore sur la suite. Pour l’instant, on en est à l’écriture du scénario, mais on espère pouvoir commencer le tournage l’année prochaine. Je suis vraiment impatient, Chris Hemsworth et Netflix aussi, donc ça dépend juste du temps qu’il faudra pour boucler le scénario. » Joe Russo

Bien qu’aucunes informations sur ce nouveau scénario n’a été révélé par les deux producteurs, Sam Hargrave évoquait en mai dernier que le deuxième opus pourrait être un buddy movie prequel mettant en avant le duo Chris Hemsworth/David Harbour; la divulgation laissant présager que le réalisateur reprendrait son poste.

La production de Tyler Rake 2 commencera courant 2021.